“Mahalle konseyleri ile halkın sorunu olmayacak”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarına Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleşen ev toplantısıyla sürdürdü.

Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği evde karşılanan Dr. Sema Karaoğlu, herkesle tek tek tokalaştı. Dr. Karaoğlu ve beraberindekilere, kadınlar yaptıkları pasta, börek, yaprak sarması ve tatlı ikramında bulundular.







Dr. Karaoğlu toplantıda mahalle halkının sorunlarını dinledi. 30 yıl aşkın süredir oturdukları evlerinin tapuları olmadığını belirten mahalle halkı, “Elektrik, su faturası ödüyoruz. Yani aboneliğimiz var! Çöp vergisi ödüyoruz ama tapumuz yok! Tapumuzu verin dediğimizde bizleri hep erteliyorlar. Her seçim dönemi gelip bizlerden oy isteyip gidiyor ve bir daha da uğramıyorlar. Ne haldeyiz, aç mıyız, tok muyuz, hasta mıyız umurlarında değil. Bizlerin hizmet alanını iyileştirmek için mücadele etmesi gerekenler bizleri mağdur etmek için mücadele ediyor gibiler. Çünkü Hastaneyi şehir dışına taşımanın mantığı başka türlü izah edilemez. Zengin insan zaten Şehir Hastanesine gitmez ve şehir merkezindeki özel hastanelere gider. Yoksul insanlar parası olmadığı için kamuya ait hastanelere gider. Soruyum size Sema Başkanım, biz yoksul insanlar kilometrelerce uzan olan hastaneye nasıl gidelim?” ifadelerini kullandı.







CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu ise, kuracakları Mahalle Konseyleriyle halkın olası sorunlarından anında haberdar olup, anlık çözüm üreteceklerini belirterek, “Mahalle Konseylerimizle hangi mahallede kimin sorunu var o mahalle meclisi üyesinin haberi olacak. Onun haberi olmasıyla hepimiz haberdar olacağız ve çözümü için birlikte geliştireceğimiz fikirlerle sorunların önüne geçeceğiz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Anayasa kitapçığında yer alan kanunlara göre eşit haklara sahibiz. Ancak görüyoruz ki bu mahallenin aldığı hizmet ile zengin kesimin oturduğu mahallelerin aldığı hizmet eşit değil! Bunun önüne geçeceğiz. Anayasada eşit sayılan insanlar hizmette neden eşit sayılmasın? Bu mantıkdışı uygulamaya anında müdahale edeceğiz. İnsanların sağlık imkanlarından yararlanmaları için belli bölgelere hastaneler inşa ederek insanımızı sağlıklı hale getireceğiz. Hiçbir sorunun yaşanmayacağı, her yanının panayır ortamında yaşam süreceği bir Melikgazi’yi birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.





