Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mahmut Arıkan’dan Görücü'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Avukat Vacit Kip ile birlikte Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cemil Görücü 'ye Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mahmut Arıkan’dan Görücü'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeni görevinde Cemil Görücü ve yönetimine başarılar dileyen Başkan adayı Mahmut Arıkan, burada yaptığı açıklamada Sivil Toplum Örgütlerinin önemine değinerek, “STK’lar ülkemiz için çok önemli kurumlar. Ama ne yazık ki daha mutlu bir toplumun inşası için çalışan bu örgütler ülkeyi yönetenlerden yeterince destek görmüyor. Şunu açıkça belirtmekte fayda var. Sivil toplum örgütleri toplulukların seslerini duyurabilmesinin en önemli yöntemi olmasıyla olmazsa olmazlardandır. Baskıcı rejimlerle yönetilen ülkelere baktığınızda sivil toplum örgütlerinin yok denecek kadar az olması da bununla ilgili. Dürüst olmak gerekirse, ülkemizdeki sivil toplum örgütü sayısı, Amerika ve Avrupa’ya göre oldukça geride. Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi; ülkemizin refah ve mutluluğunun artması, hak ve özgürlüklerimizin çok daha fazla güvence altında olması demektir. Bu bağlamda bizler iktidara geldiğimizde yapacağımız çalışmalarla gördüğümüz bu eksiklikleri tamamlayıcı görev üstleneceğiz. İnşallah 31 Mart’ta Dürüst başkan, Dürüst Yönetim anlayışı ile cepsiz ceketliler iş başında olacak” dedi.
Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Görücü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan adayı Mahmut Arıkan ve Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Avukat Vacit Kip’e başarılar diledi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSiyasetSaadet PartisiMahmut ArıkanVacit KipBirleşik Kafkasya Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.