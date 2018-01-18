MAZLUMDER:   Yeter artık, bu zulme son verilsin

MAZLUMDER Kayseri Şubesi yönetimi Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaparak 28 şubat kararlarını eleştirdi.



Dernek adına açıklama yapan Yaşar Yaşar, “ Geçtiğimiz hafta Ağrı’dan İstanbul’a bütün şubelerimizle eşzamanlı başlattığımız basın açıklaması dizisinin ikinci haftasındayız. Hemen her çevreden “28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!” talebinin en yüksek sesle dillendirildiği bu günlerde, 28 Şubatçıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran DGM’lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mahpusları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de hiçbir şeyin değişmediğini gördük. 28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı; insanların kendilerine ceza veren hakimlerle aynı cezaevlerinde tutulduğu; örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bu günlerde ‘Bu zulme son verilsin!’ demekten, ‘Yeter artık!’ diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır.” dedi.

Yaşar, “MAZLUMDER olarak 28 Şubat Siyasi Yargı Kararlarının İptal Edilmesini, 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.” diye konuştu.

MAZLUMDER’in açıklamasına Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği ( KUDER) üyeleri de destek verdi.



Haber-Foto: Osman Gazi Gün / Tunahan Kaya



