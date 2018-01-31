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Mazlumder’den 28 Şubat eylemlerine devam!

MAZLUMDER Kayseri Şubesi üyeleri 28 Şubat’a kadar her Çarşamba tepkilerini belirtmeyi sürdürüyorlar. Üyeler, Adalet Sarayı önünde yaptıkları basın açıklaması ile 28 Şubat dönemine ilişkin yargı kararlarının iptal edilmesini ve mahpusların  serbest bırakılmasını talep etti.

Mazlumder’den 28 Şubat eylemlerine devam!

MAZLUMDER Kayseri Şubesi üyeleri Adliye önünde ‘28 Şubat siyasi yargı kararları iptal Eedilsin’ başlıklı diğer şubelerle eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş “Üzerinden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen yaraları kapatılmamış olan 28 Şubat Darbesi, brifingli/siyasi yargı kararlarıyla cezaevlerinde tutulan 600’e yakın Müslüman siyasi mahpusu ve bunların ailelerini mağdur etmeye devam edildiğini belirterek,”Beraat etmesi gerekirken aynı torba dosyaya dahil edildikleri için müebbet hapis cezası verilen;en ağır yorumla bile adli nitelikli süreli hapis cezası alması gerekirken siyasi nitelikli müebbet hapis cezası verilen; delil niteliği tartışmalı olup ABD’de deşifre edilmiş, dijital kayıtlarla cezalandırılan; avukatsız, işkenceli ve her türlü aşağılık yöntemle onur kırmaya dönük sorgulamalarda imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak, gençlikleri ellerinden alınan; toplumsal zemin oluşturmak adına evlerine ya da işyerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları, darbenin mağdurları olarak halen cezaevlerinde tutuluyorlar. Af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan,darbeciler yargılanırken darbe hukukunun kararlarıyla içeride tutulan bu insanların ve ailelerinin hak talebinin gereğini yerine getirmek açıktır ki başta Yargı, Hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir.” ifadelerini kullandı.

“Bu görev ertelenemez, ihmal edilemez…”
28 Şubat’a kadar her Çarşamba tepkilerini göstereceklerini dile getiren Ahmet Taş, ”MAZLUMDER olarak 28 Şubat Yargı Kararlarının İptal edilmesi talebiyle diğer şubelerimizle birlikte eşzamanlı olarak geçekleştirdiğimiz eylem ve açıklamalarla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyoruz.” dedi.
 
Haber: Tuba Köksal
Fotoğraf: Metin Yiğit
 

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