Meclis Üyesi Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

Merkez Hunat Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Talas Belediye Başkanı Riffat Yıldırım, KTO Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Meclis Başkan Vekili Ali Aydın, MHP MYK Üyesi Mustafa Eraslan, CHP İl Başkanı Sadık Atila, Kocasinan Belediyesi çalışanları ve Amil Özgen'in yakınları katıldı.
Amil Özgen'in cenazesi kılınan namazın ardından Gesi İldem Mezarlığı'na defnedildi.
Amil Özgen'in cenazesi kılınan namazın ardından Gesi İldem Mezarlığı'na defnedildi.