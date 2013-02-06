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Meclis Üyesi Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

Bir süredir hastanede tedavisi süren Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Amil Özgen(59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Meclis Üyesi Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti
Merkez Hunat Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Talas Belediye Başkanı Riffat Yıldırım, KTO Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Meclis Başkan Vekili Ali Aydın, MHP MYK Üyesi Mustafa Eraslan, CHP İl Başkanı Sadık Atila, Kocasinan Belediyesi çalışanları ve Amil Özgen'in yakınları katıldı.

Amil Özgen'in cenazesi kılınan namazın ardından Gesi İldem Mezarlığı'na defnedildi.


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