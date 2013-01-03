Mecliste Gerginlik

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, batıda birçok il ve ilçede Kürtlere karşı saldırıların devam ettiğini iddia ederek, "Bu politikalar devam ederse, bizim tasvip etmediğimiz politikalar, olaylar gündeme gelirse sorumlusu biz değil, iktidardır" dedi.

HALAÇOĞLU: SİZ SÜREKLİ KÜRT DERSENİZ, BİRİLERİ DE TÜRK DER



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, "Siz sürekli Kürt diyorsanız, karşınıza birileri çıkar Türk demeye başlar" sözleri üzerine yeniden söz alan Sakık, "O zaman hep birlikte 1920'lere doğru gidelim. Kimin kime ihanet ettiğini, kimin bütün halkları tek kimliğe getirdiğini, diğer halkları nasıl katlettiğini hep birlikte tartışalım. Sizin tarihiniz katliamlar tarihidir. O tarihlerde bugün mücadele edenlerin atalarının nasıl katledildiğini siz çok iyi bilirsiniz. 'Dersim katliamı, Mustafa Muğlalı olayında ne dersiniz? '1937-1938'de Aleviler, Kürtler katledildi' diyeceksiniz, siyaseten de buradan nemalanacaksınız" sözlerine diğer partilerden tepki geldi.

CANİKLİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN SİZLERİN HADDİNE DEĞİL



AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, sataşma gerekçesiyle söz alarak, "Milletin tarihine laf söylemek kimsenin, hele sizin hiç haddiniz değildir. 30 yıldan beri katliam yapan bir terör örgütünü destekleyen sizlerin hiç haddi değildir" dedi.

MHP'Lİ VURAL: NEFRET SUÇU İŞLİYOR



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, "Bu kürsüde bizatihi nefret suçunu ifade eden bir milletvekili, Türk milletine, tarihine nefretle bakan birinin nefret suçlarından bahsetmesi ne kadar büyük paradoks. Nefretle belediye otobüsünde Serap'ı öldüren, Antep, Kumrular, Güngören'de bombaları atanlar, o tetikleri çektiren tetikçiler, bu nefret suçlarıyla, ırkçılıkla siyaset yapanlardır. Bugüne kadar kardeşçe birlikte yaşayan insanlar arasında fitne fesat yerleştiremeyenler, birtakım olayları bahane ederek kin ve nefret kusuyorsa, aslında aynaya dönüp kendilerini suçluyorlar demektir" sözleriyle tepkisini gösterdi.

