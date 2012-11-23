Meclis'te Taner Yıldız ile Kamer Genç tartıştı

Genç'in "Komisyonda sıralarında oturanlar kişilik sahibi değil" sözleri Yıldız'dan "Doktorlara sordum 'Karakter bozukluğu da olabilir, kesin kişilik bozukluğu vardır' diye cevap verdiler sözleriyle karşılık buldu.

"KİŞİLİK SAHİBİ DEĞİLLER"



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in "Komisyonda sıralarında oturanlar kişilik sahibi değil" sözleri Genel Kurul'da tartışma yarattı.Genç, "Büyük devletlerin hiç birisinin temsilcisi ağlamaz" diye konuştu.



Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, söz alarak, "Kişilikten bahsetmeye hakkın var mı? Ağlamak, insan olmanın gereğidir. Yeri geldiğinde üzülürsün, sevinirsin. Sizde o ruh, duygu yoksa sizi kamuoyuna havale ediyorum" dedi.



"KARAKTER BOZUKLUĞU TARTIŞMASI"



Enerji ve Tabii Kaynakları Bakan Taner Yıldız da söz alarak, AK Parti'nin on yıldan bu yana siyasetin saygınlığını korumaya azami ölçüde gayret ettiğini kaydetti. Yıldız, şunları söyledi: "TBMM'nin saygınlığını korumaya çalışırken ne yazık ki burada yüz karası olan, bu manada ünü Türkiye'nin dışına taşmış olan, kişilik bozukluğu olan tipler de var. Ben bir psikolojiyle uğraşan birine 'Ciddi bir meseleyi anlatan birisi hemen 3-4 saniye sonra gülebiliyorsa, bu nasıl bir durum insani açıdan?' diye sordum. Bana 'Karakter bozukluğu da olabilir, kesin kişilik bozukluğu vardır' dedi.



Kamer Genç de yeniden söz alarak, "Gelsin doktorlara muayene olalım, hangimizin karakteri bozuk" karşılığını verdi.

