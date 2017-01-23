Meclisteki siyasi terörü lanetliyoruz CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin TBMM’de yaşanan tartışmaları eleştirerek; “Mecliste son günlerde yaşanan siyasi terörü lanetliyorum. Kavganın her türlüsü hoş değil. Ama kadına hiç yakışmıyor. Çünkü kadın anadır.” dedi.

Referandum gündemli Cumhuriyet Halk Partisi 4. İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer katıldı. İki bölümden oluşan toplantının birinci bölümünde İl Başkanı Feyzullah Keskin gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı’na yapılan saldırıları nefretle kınadıklarını belirterek başlayan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin; “Terör kime yapılıyorsa onun yanında, terörün ise karşısında yer alırız. Bu siyasi rakiplerimiz de olsa böyledir. Mecliste son günlerde yaşanan siyasi terörü de lanetliyorum. Siyasiler bu ülkeyi ortak bir akıl ile idare etmek için seçilen insanlardır. Halkın temsilcileridir. Kin ve nefretle birbirlerine saldırmaları için gönderilmediler meclise. Kavganın her türlüsü hoş değil. Ama kadına hiç yakışmıyor. Çünkü kadın anadır. Kadının girdiği ortamlarda olabildiğince hassas davranırız. Ama maalesef son günlerde terörü estiren kadın milletvekilleri ortaya çıkmaya başladı. O yüzden özellikle bu anlamdaki terörü lanetliyorum. Mecliste son dönemlerde özellikle iktidar partisinin milletvekillerinden gerek açık oy kullanma, gerekse kadın erkek dinlemeden sağa sola saldıranların ortak bir özeliği var. Ya FETÖ ile ilgileri var, ya da yakınları tutuklu. Yani kendilerini birilerine ispatlama derdine düşmüşler. Nezaketen hanımefendi diyeceğim; FETÖ’nün bütün yemeklerine katılıyor. Derneklerinde yöneticilik yapıyor. Şimdi sıra kendisine gelecek korkusuyla da birilerine mesaj vermek adına sağa sola saldırmaya başladı. Birilerine yaranmak istiyorsanız başka yolları var. Sağa sola saldırmakla bir şey olmaz. Kim terör örgütüne yardım ve yaltaklık yapıyorsa temizlenmesi lazım. Maalesef iktidar cemaatler koalisyonu haline döndü. Her bakanlıkta farklı bir cemaatin ağırlığını görmeye başlıyorsunuz. F tipi cemaat uzaklaşmaya başlayınca yerine diğer tarikatlar, diğer cemaatler bakanlıkları paylaşmaya başlıyor. İleride bunların sıkıntısını herkes görecek.” diye konuştu.

Grup toplantısının ikinci bölümü ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

