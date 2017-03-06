Memur-Sen: ‘Büyük Türkiye için Evet!’



Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) ev sahipliğinde Memur-Sen Mart Ayı İl Divan Toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, sendika faaliyetlerinden bahsederek referandum sürecine değindi.

Kuzkale, “94 yılda 65 hükümet kurulan ülkemizde bir daha koalisyonlar olmasın diye ‘Evet’ diyeceğiz. Asker-sivil ayrımcılığının yargıda da son bulması için ‘Evet’ diyeceğiz. Yargının bağımsızlığının yanında aynı zamanda tarafsız olması için ‘Evet’ diyeceğiz. Güçlü bir yürütme ve güçlü bir yasama organı için ‘Evet’ diyeceğiz. 15 Temmuz’da gözünü bile kırpmadan meydanlara inen gençler için ‘Evet’ diyeceğiz” diye konuştu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ise Türkiye’de engellerin kaldırılması adına güzel gelişmelerin olduğunu ifade ederek, “Eylül 2016 tarihinde Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube İl Divan Toplantısı’nda dile getirdiğimiz askeri personelin kılık, kıyafet yasağının ortadan kaldırılmasına yönelik talebimiz karşılık bulmuş ve Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı genelge ile bayan çalışanların başörtüsü takmasının önündeki engelin kalmadığını kamuoyu ile paylaşmıştır. Taleplerimizi dikkate alan ve bu doğrultuda çalışanlarımıza gasp edilmiş haklarını iade eden yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye yıllardır gelişme mücadelesi vermektedir. Bu mücadelesinde çeşitli zamanlarda darbelere, güç odaklarına karşı direnmek durumunda kalmıştır. Ülkemiz vesayet altında kalmanın sıkıntılarını defalarca çekmiştir. Yetkiyi milletten almayanlar millet adına yetkiyi kullanma yoluna gitmişler ve seçilmiş iradenin karşısında tehdit oluşturmuşlardır” diye konuştu.

Yapılacak olan referanduma ‘Evet’ diyeceklerini ve bu yönde çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekleyen Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yönetimde çift başlılık etkin ve sağlam bir yönetim anlayışını zayıflatmaktadır. Mevcut haliyle hem cumhurbaşkanını, hem başbakanı halk seçmektedir. Burada uzun vadede güç mücadelesi rekabete dönüşecek ve ülkenin yönetim kadroları arasında tartışmalar çıkacaktır. Yönetimde çift başlılığın ortadan kaldırılması için ve gerçek demokrasinin hakim olması için yeni anayasaya referandumda Memur-Sen olarak ‘Evet’ diyeceğiz. Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve konfederasyonu olarak 15 Temmuz’un nöbetçisi 16 Nisan’ın ‘Evetçisiyiz’. ‘Memur-Sen’e davet, tercih evet, büyük sendika için emek, büyük Türkiye için evet’ sloganı ile 81 ilde başlatmış olduğumuz kampanyamıza 16 Nisan’a kadar devam edeceğiz”

İHA

