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Merhum Alparslan Türkeş Kayseri'de Anılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş Kayseri'de düzenlenen çeşitli programlar ile anılıyor.

Merhum Alparslan Türkeş Kayseri'de Anılıyor
 Anma programı çerçevesinde Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Merhum Türkeş için Akşam namazı sonrasında mevlit okutuldu. Mevlide Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu tam kadro katıldı.

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından ölümünün 16. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi Eski Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş için mevlid-i şerif düzenledi.

Hunat Camiinde düzenlenen mevlide Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan duaların ve ilahilerin ardından mevlide katılanlara gül suyu ve mevlid şekeri ikram edildi.
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

RAHMETLİYİ ANMAKLA OLUYORMU ONU VE FİKRİNİ ANLAMAK ÖNCE GELMEZMİ HERKES BAĞBUĞ DİYOR AMA ONUN YETİŞTİRDİĞİ NESİL PASİFİZE EDİLDİ KAVGADA ADAM TOPLAYAN KONUŞANI SUSTURAN MENFAAT PEŞİNDE GEZEN BİR TOPLUM ASLA BAŞBUĞUN İZİNDE OLAMAZ

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