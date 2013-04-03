Merhum Alparslan Türkeş Kayseri'de Anılıyor

Anma programı çerçevesinde Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Merhum Türkeş için Akşam namazı sonrasında mevlit okutuldu. Mevlide Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu tam kadro katıldı.



Kayseri Ülkü Ocakları tarafından ölümünün 16. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi Eski Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş için mevlid-i şerif düzenledi.



Hunat Camiinde düzenlenen mevlide Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Okunan duaların ve ilahilerin ardından mevlide katılanlara gül suyu ve mevlid şekeri ikram edildi.

