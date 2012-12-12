Mete Eke: İGM'de Bölünme Yok

Başkan Eke toplantıda yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi Grubunda bölünmeler olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstişare toplantılarına önem veren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, İl Genel Meclisi Üyeleri ile bir toplantı yaptı.

Parti binasında İl Genel Meclisi Üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda birlik ve beraberliğe vurgu yapan başkan Eke, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi Grubunda bölünmeler olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ifadesinde yer alan “önce devletim ve milletim sonra partim ve ben” sözüyle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Eke, “Kayseri halkının MHP’li Meclis üyelerine yüklemiş olduğu muhalefet görevinin en iyi ve en güzel bir şekilde yapmak için dün olduğu gibi bugünde ve 2014 Mart ayına kadar sürdüreceklerdir. Geçtiğimiz günlerde bir takım basında çıkan Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi Grubu içerisinde bölünmeler var sahiki ile çıkan haberler asılsız ve mesnetsizdir. Şunu herkes iyi bilsin ki, Milliyetçi Hareket Partisi’nin İl Genel Meclisi’ndeki grubu dimdik ayaktadır, yukarıda da ifade ettiğim gibi Kayseri Kamuoyunun ali menfaatlerine olan her konuda üstün ve gayret, göstereceklerinin bilinmesini isterim. Gerek yerel yönetimlerde, gerekse de genelde partimizin tavrı gayet açıktır” dedi.

İl Teşkilatının gerek meclis üyeleri gerekse de grup başkan vekilleri ile tam bir uyum içerisinde olduğunun altını çizen Başkan Eke, şöyle devam etti:

“Belediye meclisi ve il genel meclisindeki Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup üyeler halkımızın hassasiyetleri doğrultusunda vicdani kanatlarını her yerde ortaya koymuşlardır. Bilinmesini istediğim şudur ki; partimizin meclis üyeleri grup başkan vekilleri ile birlikte tam bir uyum ve tesanüt içerisinde bizimle koordineli bir şekilde asli görevlerini yapmaktadırlar. Kayserimizin en ücra köşesinden, en merkezdeki bütün sıkıntılardan haberimizin olduğunu milletimizin bize yüklediği yapıcı muhalefet anlayışıyla yapılan hizmetlerin takipçisi olduğumuzu, yapılmayanlarında en kısa zamanda yapılması konusunda var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”