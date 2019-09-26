MHP'den ilçe ziyaretleri

Parti teşkilatı, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretler Akkışla, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye ve Bünyan ilçeleriyle devam edecek. Daha sonra Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Talas ilçeleri de ziyaret edilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde çalışmalara devam ediyoruz. İlçe teşkilatlarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Çalışmalarımız hız kesmeyecek. İlçelerimizde teşkilatlarımızın her daim yanındayız. MHP olarak yaptığımız çalışmaları hem teşkilat mensuplarımız ile hem de vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Bununla birlikte Cumhur İttifakı ruhunu yaşatarak var gücümüzle yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza katılan herkesten Allah razı olsun" dedi.
İHA