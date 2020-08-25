MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Develi ilçe kongresi sonrasında güven tazeleyen Yunus Özer'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
MHP Develi İlçe Başkanlığının Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde:
1 YUNUS ÖZER
2 ABDULLAH YAZICI
3 ADEM ERDEN
4 AHMET AYHAN
5 ALİ MURAT
6 ATALAY KORKMAZ
7 BAKİ KURAÇ
8 BARIŞ NOYLAN
9 BERAT ATİLLA
10 BİLGİN ARAR
11 BURAK ATAMAN
12 EMRAH SOYSAL
13 GÖKHAN İNCE
14 HASAN ÇİMEN
15 İBRAHİM ŞİMŞEK
16 KADİR SAVAŞ
17 MEHMET AKDAĞ
18 MEHMET ŞAFAK
19 MUHARREM SABAH
20 MURAT HAZIRCI
21 MUSTAFA BİRCAN
22 MUSTAFA KILIÇ
23 MUSTAFA ÖZCAN
24 MÜKREMİN ERTEM
25 NOMAN USTA
26 ORHAN KORKMAZ
27 OSMAN AYDINLI
28 OSMAN DİKKARTIN
29 RAMAZAN AKSOY
30 SELÇUK DEMİRKIRAN
31 SEYFULLAH KILINÇ
32 SÜLEYMAN ÇİÇEK
33 TANER SUSAM
34 YASİN YILMAZER
35 YUNUS ŞAHİN
36 YUSUF ÇELİK
37 YUSUF TEKİN
İHA