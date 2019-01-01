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MHP Develi Teşkilatından İttifak Açıklaması

MHP Develi Belediye Başkan Adayı Ali Kabak, son günlerde Develi ile ilgili olarak medyada çıkan haberlere dair yazılı bir açıklama yaptı.

MHP Develi Teşkilatından İttifak Açıklaması

Başkan Ali Kabak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal medya üzerinde yoğun bir şekilde ittifak kesinleştiği ve bazı İlçelerinde isimleri verilerek ittifak şeması paylaşılmaktadır. Genel Merkezimizin ve İl teşkilatımızın hiç bir şekilde resmi açıklaması bulunmamasına rağmen böyle paylaşımların yapılması Cumhur ittifakına zarar verme amaçlı paylaşımlardır. Kaldı ki bizler genel merkezimizin bize çizmiş olduğu yol haritası dışında başka bir yol bilmez başka bir yolda tanımayız. Genel Merkezimizden gelecek kararda her türlü başımızın tacıdır. Bizim çalışma azmimizi kırmaya yönelik bu tür algı operasyonu yapanlar bilmeliler ki bizim için asıl olan lider teşkilat doktrin paradigmasıdır.”
 

İHA

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