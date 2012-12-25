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MHP, Esnafın Sorunlarını Dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve bazı Yönetim Kurulu Üyeleri Kazancılar Çarşısı ve 27 Mayıs Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

MHP, Esnafın Sorunlarını Dinledi
Esnafın sorunlarını not alan Başkan Eke, esnaf ve sanatkârın AKP’nin yanlış politikaları altında ezilmeye devam ettiğini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Kazancılar Çarşısı ve 27 Mayıs Cadde esnafını ziyaret etti.
Hemen hemen tüm dükkanlara girerek esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Eke, esnafın istek ve şikâyetlerini not alarak parti olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Uzun süre Başkan Eke’ye dert yanan esnaflar, yılsonunun yaklaşması ile işlerin gittikçe durduğunu belirterek 2008 yılından bu yana gün geçtikçe işlerin azaldığını ve her geçen gün esnafın biraz daha belinin büküldüğünü söylediler.
Nerdeyse artık kiralarını bile zor ödediklerinin söyleyen bir esnafta siftahsız dükkân kapattıklarını söyledi.
Samimi ve sıcak bir şekilde esnaf ile sohbet eden İl Başkanı Mete Eke’de Esnaf ve Sanatkârın AKP’nin yanlış politikaları altında her geçen gün ezildiğine dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin her zaman Esnaf ve sanatkârın yanında olduğunu belirten Başkan Eke, sorunların çözümü noktasında parti olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.
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