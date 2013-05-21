MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri'de AK Parti'yi Eleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Türkiye’yi sokulduğu süreç yolculuğundan döndürmek, mahallenin şımarık oğlanının bölgenin delisi haline dönüştürülmesini önlemek için AKP’nin ciddi bir biçimde demokratik yollardan uyarılmaya ihtiyacı vardır. Gözü kapanmış, kulağı tıkanmış, kalbi Türk’e ve Türk Milletine kararmış bir iktidarın uyarılması da ancak dolu meydanlar, kararlı insanlarla olur. Tıpkı 23 Mart’ta Bursa’da kent meydanında olduğu gibi tıpkı 30 Nisan’da İzmir’de Güneydoğu Meydanında olduğu gibi Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisi güzel ülkemizdeki ayrışmaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya son vermek, vatanın bölünmez bütünlüğünü yeniden tesis etmek, şer odaklarını, karanlık güçleri ihtar etmek ve Türk Milletine gerçekleri anlatmak maksadıyla 9 merkezi ilimizde 9 dev açık hava toplantısı planlamıştır” dedi.

AK Parti'nin dış politikasını eleştiren Karakaya, şunları söyledi: “AKP’nin sıfır sorun olarak çıktığı dış politika yolculuğu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi mecburi istikametinde çıkmaz bir yola girmiştir. Türkiye’nin istikrar ve güvenliğine zarar veren dış politikanın bu yönü, iktidar çevrelerinin bölgeye bakışını yansıtan ideolojik bir tercihin yansımasıdır. Dış politikada ideolojik eğilimlere yol vermek, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası çıkarlarına aykırı olduğu gibi, 11 Mayıs’ta Reyhanlı’da yaşadığımız felaketlere de davetiye çıkarmak anlamına gelir. Bu vesileyle bir kez daha Reyhanlı’da hayatlarını kaybeden vatan evlatlarına Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifa diliyorum. AKP’nin sıfır sorunla başladığı bölgesel dış politikası, yanlış politikaların sonucu ülkemize terör ithal etmiş, Suriye’deki iç savaşın dehşetini vatandaşlarımıza sıçratmıştır”

AK Parti’nin geçen günlerde IMF’ye olan borcu ödemesini değerlendiren Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “IMF’ye olan borcun son taksiti geçtiğimiz günlerde ödenmiş ve borç sıfırlanmıştır. Bir borcun ödenmiş olması, algılar açısından hele de IMF’ye olan bir borcun sıfırlanması çok önemlidir. Hükümet de bunun farkında olduğu için bugünkü dış borcun sadece yüzde 5- 6’sı düzeyinde olan IMF borcunun sıfırlanmış olmasını sanki ülkenin tüm dış borçlarının tamamı ödenmiş biçiminde algılatma gayreti içerisine girmiştir. Doğrusu 11 yıldır tek başına iktidarda olan bir siyasi parti için bu denli üst seviyeden katılımla böyle bir yanıltıcı yola tevessül edilmiş olması, hükümetin ekonomi konusunda da sermayesinin tükendiğini göstermektedir. AKP iktidara geldiğinde kamunun sorumlu olduğu IMF borcu sadece 13 milyar 900 milyon dolardı. Bugün AKP’nin geçmişteki hükumetlerin borcunu ödedik dediği miktar 23 milyar 500 milyon dolar değil 13 milyar 900 milyon dolardır.”



MHP'NİN MİTİNGİ 25 MAYIS'TA

Adana’da ‘Vatan’ temalı miting yapacaklarını belirten Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı: “9 merkez ilimizde planladığımız açık hava toplantılarımızdan üçüncüsünü 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Adana İstasyon Meydanında yapacağız. ‘Vatan’ teması üzerinde yaşadığımız ve ecdadın binbir fedakarlığa katlanarak, binlerce şehit vererek emperyalizmin tasallutundan kurtardığı toprakların, başka hiçbir gücün ortaklığına veya mandasına bırakılmayacağı konusundaki Türk Milletinin kararlılığının ifadesi olarak seçilmiştir”