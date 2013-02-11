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MHP İGM Üyelerinden Kan Bağışı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi Üyeleri Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulundu.

MHP İGM Üyelerinden Kan Bağışı
Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulunan MHP’li İl Genel Meclisi Üyeleri bağış öncesinde muayeneden geçirilerek, kan bağışında bulunmalarına engel bir durum olup olmadığına bakıldı.
Daha sonra gönüllülerden sırasıyla kan alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Halit Demir burada bir açıklama yaparak kan bağışının önemine değindi. Demir, İl Genel Meclisi MHP Grubu olarak düzenli bir şekilde her zaman kan bağışında bulunduklarını söyledi.
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