MHP İl Başkanı AK Parti'ye Yüklendi

2013 yılının stratejik planını görüşüldüğü toplantıda İl Başkanı Mete Eke ve Başkanlık Divanı Üyeleri yeni yılda yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Başkan Eke, burada yaptığı konuşmasında 2012 yılında AKP İktidarının vatandaşa hiçbir şey kazandırmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı 2013 yılı ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

2012 yılının değerlendirildiği toplantıda ayrıca divan üyeleri 2013 yılında yapılması gereken faaliyetler hakkında da fikir alışverişinde bulundular.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, 2012 yılında AKP İktidarının insanlara hiçbir şey kazandırmadığını söyledi.

2013 yılında da mevcut iktidarın vatandaşların lehine hiçbir icraatı olamayacağına inandıklarını belirten Başkan Eke,”İl Yönetim Kurulu olarak, 2012 yılında iktidarın yaşattığı tüm olumsuzluklara rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm sivil toplum kuruluşları ve mesleki odalar ile koordineli çalışmalarımızı 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da güzel bir şekilde devam ettirip, milletimizin bize verdiği muhalefet görevini en güzel bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışacağımızın bilinmesini isterim” dedi.