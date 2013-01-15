Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MHP İl Başkanı AK Parti'ye Yüklendi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı 2013 yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısını yaptı.

MHP İl Başkanı AK Parti'ye Yüklendi
 2013 yılının stratejik planını görüşüldüğü toplantıda İl Başkanı Mete Eke ve Başkanlık Divanı Üyeleri yeni yılda yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Başkan Eke, burada yaptığı konuşmasında 2012 yılında AKP İktidarının vatandaşa hiçbir şey kazandırmadığını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı 2013 yılı ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.
2012 yılının değerlendirildiği toplantıda ayrıca divan üyeleri 2013 yılında yapılması gereken faaliyetler hakkında da fikir alışverişinde bulundular.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, 2012 yılında AKP İktidarının insanlara hiçbir şey kazandırmadığını söyledi.
2013 yılında da mevcut iktidarın vatandaşların lehine hiçbir icraatı olamayacağına inandıklarını belirten Başkan Eke,”İl Yönetim Kurulu olarak, 2012 yılında iktidarın yaşattığı tüm olumsuzluklara rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm sivil toplum kuruluşları ve mesleki odalar ile koordineli çalışmalarımızı 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da güzel bir şekilde devam ettirip, milletimizin bize verdiği muhalefet görevini en güzel bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışacağımızın bilinmesini isterim” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.