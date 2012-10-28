MHP İl Başkanından Seyfi Şahin'e Tepki

MHP İl Başkanı Mete Eke yayınladığı yazılı açıklamada, “Kırk Yılı aşkın bir süredir Türk Siyasi hayatında dürüst, seviyeli, ilkeli, Cumhuriyete bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan devletimizin ilelebet payidar kalması için, bölünmez bütünlüğü için, mücadele eden bütün bu değerler üzerinde acı, tecrübe ve bedeller ödeyen partimiz dün olduğu gibi bugünde, yarında bu değerlerden taviz vermeden yoluna devam edecektir” diye konuştu.

Eke, “Bu uğurda mücadele ederken, önüne çıkan iç ve dış güçlerin tuzak ve oyunlarına karşı, Türk Milleti’nden aldığı güç ve kudretle bu oyunları birer birer bozacak, en kısa zamanda tek başına iktidara gelmek için azim ve gayretine devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kurultaya çok sayıda adaylığın konulmasının, partilerinin zenginliği olarak değerlendiren Eke, “Partimizin 10. Büyük Kurultayı yaklaşırken çok sayıdaki adayın çıkması, partimizin zenginliği açısından sevindirici olmakla beraber, çeşitli gazete ve televizyonlara yapılan mesnetsiz, partimizin geleneğinde ve ilkelerinde hiçbir yeri olmayan açıklamalar, hem Milliyetçi Hareket Partisi Camiasını, Ülkücüleri ve de Türk Kamuoyunu düşünceye sevk etmektedir. Bu tip yapılan manasız ve ne gibi anlam ifade ettiği belli olmayan açıklamalar, partimizi kesinlikle bağlamaz, yapılan açıklamaların tamamı şahsi ve kişisel açıklamalarıdır” ifadelerinde bulundu.

“Genel Başkanlığa aday olmuş kişilerin her söylediği söz partimizi ilgilendirmemektedir” diyen Eke, “Hangi şartlarda ve hangi mecrada olursa olsun Türk Milleti’nin hoş görüsüne uymayan, kabul edilmesi sıkıntılar doğurabilecek mülahazalara açık bir şekildeki yapılan açıklamaların Milliyetçi Hareket Partisi gibi mazisi ve geçmişi itibariyle derin ve engin tecrübelerle dolu olan bir partiye aday olan şahısların bu şekildeki yaptıkları açıklamalar son derece yanlış, son derece yakışıksızdır” şeklinde konuştu.

Adaylardan Seyfi Şahin, yaptığı bir açıklamada "Anıtkabir sütunlarının üzerine kubbe koyacağız. Atatürk’ün mezarına ’Ruhuna Fatiha’ yazacağız" sözlerinin manasız ve maksadını aşan sözler olduğunu ifade eden Eke, “Bu gibi ifadeler, şahsi ifadeleri olup, partimizin hiçbir yetkilisi tarafından düşünülen, konuşulan, sarf edilen sözler değildir. Devlet Büyüklerimizi Rahmet ve şükranla anmak her Türk Vatandaşının asli görevi iken çeşitli spekülasyonlara yol açacak ifadelerde bulunmak, doğru değil kesinlikle kabul edilir bir yönü yoktur” diye konuştu.