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Mhp İl Teşkilatı’ndan Ülkü Ocakları’na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve yönetimi, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevine atanan Ali Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mhp İl Teşkilatı’ndan Ülkü Ocakları’na Ziyaret

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları’nın bir ve bütün olduğunu belirten Başkan Tok: “Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Ülküdaşım Ali Çelik Başkana hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Teşkilatımız ve Ülkü Ocakları her zaman bir ve bütün olmuştur. Ülkü Ocaklarımızda gençlerimizin vatanını, milletini, bayrağını seven birer insan olarak yetişmesi noktasında büyük çaba veriyor. Ali Çelik Başkanda bu bayrağı, bu düstur ve ilkeler ışığında en iyi şekilde dalgalandıracağından eminiz. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik’te yapılan ziyaretten memnun olduğunu dile getirirken; “Bayrağımızı daha yukarılarda dalgalandıracağız, İl Başkanımız Serkan Tok ve yönetimine de nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.
 
 

Kurumsal

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