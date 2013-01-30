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MHP İlçe Teşkilatına İletişim Semineri

MHP Talas Ocak ayı toplantısında parti yöneticilerine yönelik 'Siyaset İletişimi ve Siyasetçinin Beden Dili Konferansı' verildi.

MHP İlçe Teşkilatına İletişim Semineri
MHP Talas İlçe binasında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İletişim uzmanı Mete Taştan katıldı. Siyasette etkili iletişim ve siyasette inovasyon konularının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in siyasi hayatından kesitler ile anlatıldığı konferans, beğeni ile takip edildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan, siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu ifade ederek, yaklaşan seçimler öncesinde seçmenle etkili iletişim kurma adına gerçekleştirdikleri "İletişim Konferansı"nın öneminden bahsetti.
Konferansa MHP Talas İlçe yönetiminin yanı sıra 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas Belediye Başkan adayı olan Prof. Dr. M. Fatih Köksal da katıldı. Konferansın sonunda etkili iletişim uzmanı Mete Taştan'a teşekkür belgesi verildi.
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