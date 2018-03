MHP İldem'de Toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlce Teşkilatı tarafından da İldem’de bir istişare toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Ertuğrul Yücebaş, Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda ilk konuşması Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı yaptı. Belediye Meclisi’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Hashalıcı MHP’li Meclis Üyeleri olarak önemli işlere imza attıklarını belirterek hemen hemen derdi olan her vatandaşa yardımcı olduklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ertuğrul Yücebaş da ülke gündemini değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk toplumunu ayaklar altına aldığını söyleyen Yücebaş, “Dağlara, taşlara bir Başbakanımız var. Her gün, her hafta Türk toplumunun değerlerini alaşağı etmek için bu değerleri katledebilmek için birilerine hoş görünebilmek için ilginç bir açıklama yapıyor. Konya’da konuşma yapıyor (tek dil, tek din, tek vatan) diyor. Mardin’e gidiyor, (Türklük, Kürtlük, milliyetçilik anlayışını da alırız biz ayaklarımızın altında ezeriz) diyor. Ben Müslüman’ım diyen, bir insanın açılışlarda, törenlerde Ya Allah Bismillah Edası ile açılış yapan bir insanın bunu söylerken biraz akla, biraz izana ve kendini bilme ölçüsüne dikkat etmesi lazım” dedi.