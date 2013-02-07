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MHP İstişare Toplantılarına Devam Ediyor

İstişare toplantılarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı, bu haftaki toplantısını Ağırnas’ta yaptı.

MHP İstişare Toplantılarına Devam Ediyor
Burada bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, AKP’nin sürekli gündem değiştirdiğini belirterek büyükşehir yasasının bir ihanet yasası olduğunu söyledi.
Ağırnas Belde Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıya, Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı, İlçe Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı burada yaptığı konuşmasında, yeni belediye kanunu ile Ağırnas halkının yaşacağı sorunları anlattı. Büyükşehir’e bağlanan beldelerde artık yaşamın daha da pahalı olacağını belirten Hashalıcı, vatandaşların karşılaşacağı sorunları anlattı.
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş’da ülke gündemini değerlendirdi. AKP İktidarının sürekli gündem değiştirdiğini belirten Yücebaş, Türk toplumunun neyi nasıl takip edeceğini şaşırdığını söyledi. Düzenlenen büyükşehir yasasının bir ihanet yasası olduğuna vurgu yapan Yücebaş, vatandaşların yaşamlarının daha da zorlaştırıldığını belirtti.
Konuşmaların ardından istişare toplantısı soru cevap şeklinde devam etti.
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