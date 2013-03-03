MHP İstişare Toplantılarına Devam Ediyor

Başbakan Erdoğan’ın açılımlar ile ülkede ayrıştırıcı bir tavır sergilediğini belirten Yücebaş, ''Başbakan Erdoğan, terörist başı ile bir görüşüyor, bir görüşmüyor. Toplum anlamaz diye yanlış konuşup insanları milli hassasiyetler noktasında tahrik etmeye çalışması doğru değildir. Yiğitseniz lafı dolandırmadan olup biteni açıkça söyleyiniz. Kükremekle yiğit olunmaz” dedi.

Yücebaş, AK Parti iktidarının ekonomi politikasını da eleştirdi. Yücebaş, “Her ne kadar hükümet ekonomik istikrarın yolunda gittiğini söylese de asgari ücretli ay sonunu nasıl getirebilirim, emekli üniversitede okuyan çocuğunun masraflarının haricinde elime ne kadar kalır onun derdinde, çiftçinin durumu Allah’a havale, hayvancılık zaten AB’nin kotasının elinde içler acısı bir halde gidiyor” diye konuştu.

Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kayhan da, belediyede yanlış işlerin yapıldığını belirtti. Kayhan, MHP’li meclis üyeleri olarak sayılarını az olması nedeniyle yanlış işleri engelleyemediklerini önümüzdeki dönemde vatandaşların MHP’ye sahip çıkması gerektiğini söyledi.