MHP Kayseri Milletvekili Soru Önergesi Verdi

Halaçoğlu önergesinde, "2010 yılında çiftçilerimize ne kadar faizsiz kredi verilmiştir? Çiftçilerimiz kredilerini kullanmaya başladıklarında piyasanın (damızlık düve, hayvan yemi, süt, vb. fiyatları) yaklaşık iki katına çıkmasının sebebi nedir? Canlı hayvan ithalatı yapılmasının piyasa fiyatlarının yüksek olması ile nasıl bir ilişkisi vardır? İthalatla birlikte piyasanın tekrar eski rakamlarına düşmesi ile çiftçilerimizin zarara uğratıldıklarını düşünmekte misiniz? 2002 yılında yaklaşık 5 milyar TL olan çiftçi borçlarının 2012 yılında 25 milyar TL'ye çıkmasının sebepleri nelerdir? Çiftçilerimizin borçlarının 10 yılda 5 katına çıkması ile yerli üretim arasında bir paralellik olduğunu düşünüyor musunuz? Üreticinin takipteki kredilerinin BDDK 'nın rakamlarına göre yaklaşık 1 milyar TL olmasının yanlış tarım politikalarının bir sonucu olduğunu düşünmekte misiniz? Borç batağında bulunan çiftçilerimiz için yeni bir kredi ertelenmesi düşünülmekte midir?" sorularını yöneltti.

