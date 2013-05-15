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MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı Meydanda Stand Açtı

Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanında parti üye kayıt standı açıldı. MHP İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, parti üye kayıt standını ziyaret ederek, üye kayıt çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı Meydanda Stand Açtı
Milliyetçi Hareket Partisi’nde Melikgazi İlçe Teşkilatının ardından Kocasinan İlçe Teşkilatı da Cumhuriyet Meydanı'nda Üye kayıt standı açtı. Dört gün açık kalacak üye kayıt standı hakkında bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, Vatandaşların kendi gönül razısı ile üye yapıldığı belirterek, vatandaşlar partiye yoğun teveccüh gösterdiğini ifade etti.
Tok, başka Partiler gibi, zorla üye yapmadıklarını gönül rızasına dayalı üye kayıt çalışması yaptıklarını belirterek, üye kayıt çalışmalarının ilerleyen dönemlerde belediyenin belirlediği başka alanda açılacağını ifade etti.
İL BAŞKANI EKE ÜYE KAYIT STANDINI ZİYARET ETTİ
Kocasinan İlçe Teşkilatı tarafından açılan Üye Kayıt Standını Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti. İl Başkanı Eke, ziyarette üye kayıt çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
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