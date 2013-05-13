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MHP Kocasinan Teşkilatı Çalışmaları Hızlandırdı

Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Teşkilatı tarafından yapılan Mahalle toplantılarının ikincisi Kocasinan İlçesine bağlı Kocasinan Mahallesinde yapıldı.

MHP Kocasinan Teşkilatı Çalışmaları Hızlandırdı
Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İl Sekreteri Resul Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Mehmet Cıngıllı, Kocasinan Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri Ali Cenk ve Kazım Hasilik katıldı.
Mahalle toplantısının açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Sekreteri Resul Şahin, Ülke gündeminde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Şahin, Reyhanlı’da yaşanan hain saldırıyı lanetle ve şiddetle kınadı. Türkiye’de Türk-Kürt sorununun olmadığını ifade eden Şahin, “ Ülkenin Bölünmez Bütünlüğünü her yerde ve her zaman söyleyeceğiz” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok ise yaptığı konuşmada Kocasinan Bölgesinin 20 yıldır AKP’li Belediyeciler tarafından yönetildiğini belirterek “ 20 yıldır belediye Başkanlığı yapan başkan “yoruldu” diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşların oylarına talip olduklarını ifade eden Tok, toplantıya ev sahipliği yapan Yıldırım Ailesi sakinlerine teşekkür etti.
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