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MHP Kocasinan'da Mahalle Toplantıları Sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle istişare toplantısının bir yenisi hilal mahallesinde yapıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan MHP Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, ülke gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Kocasinan'da Mahalle Toplantıları Sürüyor
MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle toplantısı hilal mahallesi ile devam etti. Toplantıya Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Cenk, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Toplantıda konuşan MHP Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, "Üç kişi de olsa 100 kişi de olsa çağırıldığımız yerlere gidiyor, seçim çalışmalarımızı insanlarımıza aktarıyoruz" dedi.
İLÇE BAŞKANI SERKAN TOK, HÜKÜMETE KARŞI OLAN HERKES İÇERİ ATILIYOR
İlçe başkanı Serkan Tok, "AKP hükümetine karşı ayakta duran, direnen adamlar içeri atılıyor, ancak Şırnak’ta sözde polis teşkilatı kuran kişileri içeri alacak kimse yok mu?" dedi.
Hükümetin terör olaylarını bitirildiği şeklinde ki açıklamalarını da değerlendiren Tok, hükümetin Doğu ve Güneydoğu’yu teslim ettiği için PKK’nın ateş açmadığı, istediğini aldığı için ateş açmadığını ileri sürdü.
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