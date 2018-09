MHP'li Behsat Önder Talas Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

MHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Talas Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklayan Behsat Önder, ilçeye hizmet etmek için göreve talip olduğunu belirterek; "Yaşamaktan büyük keyif aldığım, doğasını sevdiğim, havasını kokladığım, dostluğu, huzuru gördüğüm ama iyi yönetilmediğinden emin olduğum cennet Talas'ımıza hizmet etmek amacıyla önümüzdeki yerel seçimlerde biran bile ayrılmayı, uzaklaşmayı, kenarda durmayı, ihmal etmeyi aklımdan geçirmediğim bu kutlu davanın bir neferi olarak bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden Talas Belediye Başkan aday adaylığımı açıklıyor olmam benim için ayrı bir gurur vesilesidir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'ten aldığımız düsturla, dokuz ışık rehberliğinde halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu bilerek bu yola çıkmış bulunmaktayım. Bugüne kadar güzel ilçemiz Talas'a başta belediye başkanlığı olmak üzere siyasetin her kademesinde hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmet yarışında belediye başkanlığına aday adayı olmayı düşünen arkadaşlara çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Biz, ilçemize hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Karar partimizin, teşkilatlarımızın, ülküdaşlarımızın, kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli'nindir" ifadelerini kullandı.



"Biz kazandığımızda kaybeden olmayacaktır"

Rahat belediyeciliğin sonunu getirerek üretken belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarını sözlerine ekleyen Önder konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Vizyonumuz geniş, misyonumuz büyüktür. Yalnızca partililerimizi değil bütün Talaslı hemşehrilerimizi kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Siyasi kaygılardan uzak, sadece Talas ve Talas halkına hizmet etmek amacı ile karşınıza çıktık. Hedefimiz sosyal, kültürel ekonomik ve turizm alanlarında örnek ve öncü bir kent inşa ederek güzel Talas'ı hak ettiği konuma getirmektir. Parti olarak diğer siyasi partilere örnek olacak adımlar atacağız. Olan ile yetinmeyip olması gerekenleri hayata geçireceğiz. Bunu gerçekleştirecek nefes, yürek, enerji bizde mevcuttur. Değişimi tüm Talaslılarla birlikte yaşayacağız. Bu değişim ve dönüşüm hareketinde bütün Talaslı hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Bugün Talas modern ve çağdaş belediyeciliğin gereklerini yerine getiremeyen bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir. Allah nasip ederse, rahat belediyeciliğin sonunu getirecek 'Üretken belediyecilik' anlayışını hakim kılacağız. Rant odaklı değil, hak odaklı belediyecilik nasıl olur tüm Talaslılara göstereceğiz. Şimdiye kadar potansiyelinin ortaya yeterli bir şekilde çıkarılmadığını düşündüğüm Talas'ta her seçimde bir kazanan olduysa bir de kaybeden olmuştur. Kutuplu yönetim sistemlerinde her zaman halk kaybetmiştir. Allah'ın izniyle seçimi kazandığımız zaman kaybeden olmayacaktır. Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi biz de taşın altına elimizi koyduk, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı olduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Basın toplantısına katılan MHP İl Başkanı Serkan Tok ise, aday adaylığını açıklayan Önder'e teşekkürlerini ileterek; aday adayı olan tüm partililere başarılar diledi. Gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından meclise sunulan af yasasını sorması üzerine Başkan Tok; "Liderimizin görüşleri bizim görüşümüzdür. Artısı eksisi olmaz" diye cevap verdi.