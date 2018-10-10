MHP'li Özdemir, Tarımsal Sorunları Meclis Gündemine Taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, tarımın, Kayseri ekonomisinde sanayi, ticaret, ulaşım sektörlerinden sonra gelmekte olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Kayseri ilimizde 16 ilçemizin yaklaşık 12'sinin geçim kaynağı tamamen tarımdır, hayvancılıktır. İlimizde 671.000 hektar arazi tarımda kullanılmaktadır. Bu miktar il topraklarının %40'ına karşılık gelmektedir."



Özdemir, Kayseri ilinde bölgesel havza bazlı destekleme kapsamına geçildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bu kapsamda ilimizde Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Yem Bitkileri, Nohut, Mercimek, Aspir üretilmektedir ancak ilimizde en çok üretilen Kabak Çekirdeği, Ayçekirdeği ve Şeker Pancarı destek kapsamında bulunmamaktadır. Bu ürünlerin de havza bazlı destek kapsamına alınması gerekmektedir. Bu ürünler Çiftçi Kayıt Sistemine yazılamadığı için mazot ve gübre desteği alınamamaktadır."



Pancar çiftçisinin sorunlarının gittikçe arttığını belirten Özdemir, "Türkiye'de mısır şurubu ve tatlandırıcıların kotalarının günden güne artması sonucu bölgemizde bulunan yaklaşık 10.000'in üzerinde pancar çiftçisini sıkıntılı günler beklemektedir. Pancar çiftçisini ve şeker sektörünü koruyacak denetim mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir" diyerek Tarım Sigortaları Bölge Müdürlüğünün Kayseri'de bulunmadığını, TARSİM Bölge Müdürlüğü’nün açılması halinde çiftçilerin daha iyi hizmet alacaklarını ifade etti.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir açıklamalarının ardından Bakan Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti: “Kayseri'de üretilen Kabak Çekirdeği, Ayçekirdeği ve Şeker Pancarı'nın destek kapsamında alınması konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Türkiye'de mısır şurubu ve tatlandırıcıların kotalarının artması sonucu sıkıntı yaşayan Pancar çiftçisini ve şeker sektörünü koruyacak denetim mekanizmasının oluşturulmasını düşünüyor musunuz? Kayseri ilimize Tarım Sigortaları Bölge Müdürlüğünün açılması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır? İlimize Et ve Süt Kombinasının açılması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır? İPARD projesi kapsamında Kayseri'deki Hayvancılık projelerinin de desteklenmesi konusunda bir çalışmanız mevcut mudur?"









Haber: Remzi Yıldırım



