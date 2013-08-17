MHP Lideri Bahçeli Kayseri'ye Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin 150'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

El Öpmek İçin Sıraya Girdiler

MHP lideri Bahçeli, Ambar Zabıta Noktası'nda MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke ve kalabalık bir partili grubu tarafından karşılandı. Bahçeli burada kendisini bekleyen partililerle tek tek tokalaştı. Bazı partililerin Bahçeli'nin elini öptükleri görüldü.

Karşılamanın ardından Bahçeli, gazetecilere açıklama yapmadan Pınarbaşı ilçesine hareket etti.