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MHP Melikgazi görev dağılımı yaptı

Geçtiğimiz günlerde kongresini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe teşkilatında Ertuğrul Yücebaş başkanlığında görev dağılımı yapıldı.

MHP Melikgazi görev dağılımı yaptı
Melikgazi İlçe Kongresine tek aday olarak giren ve yeniden Başkan seçilen Ertuğrul Yücebaş ve ekibi kongre sonrasında ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.
 
Başkan Yücebaş, “Delegelerimiz tarafından bize verilen bu görevi ekibimizle birlikte en iyi şekilde yerine getireceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yürüdüğü aynı yolda yürüyen bir yönetim anlayışıyla yola çıktık ve o ruh ile devletimize, milletimize, şehrimize ve partimize yararlı olmaya çalışacağız.” diye konuştu.
 
Gerçekleştirilen toplantının ardından görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
 
Başkan Ertuğrul Yücebaş, Sekreter İlhan Zan, Muhasip Talat Çolakoğlu, Başkan Yardımcıları Yılmaz Koçlar, Azmi Koşmaz, Kayhan Saraç, Teşk. Sor. Başkan Yrd. Nuri Candan, Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Kom. Bşk. Zafer Yazgan, Halkla İlişkilerden Sorumlu Kom. Bşk. Hasan Türküm, İdari İşlerden Sorumlu Kom. Bşk. Mehmet Ayyıldız, Hukuk İşlerinden  Sorumlu Kom. Bşk. Mehmet Arslan, Basın Yayın Ve Bilişim Kom. Bşk. Zeki Göçmenoğlu, Seçim İşleri ve Pro. Sorumlu Kom. Bşk. Fatih Genç.
 
Kurum Haberi           
 
 
           
 
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