MHP, Sarız'da İstişare Toplantısı Yaptı

İlçe Ziyaretine MHP Kayseri Milletvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu, MHP İl Başkanı Mete Eke, Yönetim Kurulu Üyeleri, Parti İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları Başkanı ve çok sayıda partili katıldı. MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve partililer, Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Parti İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyelerini, Sarız İlçe girişinde kalabalık partili topluluğu ile karşıladı.

İlçe Teşkilatını ziyaret eden İl Başkanı Mete Eke ve Yönetimi Kurulu üyeleri, MHP Sarız İlçe Başkanında parti çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Milletvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu ve İl Başkanı Mete Eke, MHP Sarız İlçe Başkanlığı yapmış ve partinin gönül eri olan Birol Canpolat’a partiye çalışma ve katkılarından dolayı plaket verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu ve MHP İl Başkanı Mete Eke, parti ziyaretinin ardından İlçe esnafını ziyaret etti.

İlçe esnaf ziyareti sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçesi İstişare toplantısı yapıldı. Sarız İlçe Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantı da konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke, kötü gidişe dur demenin alt yapısının yerel seçimler olduğunu bilerek ince çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Başkan Eke, yerel seçilerde aday belirleme sürece ile ilgili partililer bilgi verdi.

İl Başkanı Eke, “Türkiye’nin ciddi ve sıkıntılı süreçten geçmektedir, bu sürecin tek çözümü Milliyetçi Hareket Partisidir. Seçimi kazanmak için kişisel ihtirasları bırakmak ve gayretle çalışmak gerekir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete, vatanın hiçbir emlak ofisinden alınmadığını belirterek, biz inatla ve ısrarlar bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise yaptığı konuşma da AKP’nin 11 yıldır PKK sorununa çözüm getiremediğini ayrıca Amerika’nın güdümünden çıkamadığını belirtti. Başbakanın Reyhanlıya gitmek yerine Amerika’yı gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti; Başbakan Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakarak çekilecek açıklamasının havada kaldı, PKK, ABD direktifleri doğrultusunda hareket etmektedir” diye konuştu

Milletvekili Halaçoğlu konuşmasında son olarak şunları söyledi;

“Sarız’ı alacağız, Sarız Kayseri’nin lokomotifi olacaktır, benim mahçup etmeyeceksiniz, gayretle çalışacağız, Sarız’a gelip sözler verip, hiçbir şey yapmayan insanlar, hizmetin ne olduğunu göreceklerdir” dedi.