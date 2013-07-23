MHP Talas Adayını Açıklayacak

Özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP İl Başkanı Mete Eke, “Bu benim il başkanlığı görevimde 3'üncü ramazanım. Değerli basın mensupları ile olmanın bana vermiş olduğu bir mutluluk var. Görevde olduğum sürece inşallah uzun yıllar birlikte iftar açarız” diye konuştu.

Terör Örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın bir basın toplantısı düzenlemek istemesine yönelik değerlendirmede bulunan Eke, “Müzakereler manzumesinin getirdiği bir durumdur bu. Bu konuda bizim duruş ve şeklimiz bellidir. Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu vardı. Bu mutabakat ve konuşmaların metni nedir diye. Bunu ısrarla sorduk. Gizli olan birtakım hususlar günbegün ortaya çıkmaktadır. Bu da hem biz hem de ülkemiz adına çok ciddi kaygı veriyor. Bunu da hep birlikte izlemeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.



“ERCİYES KURULTAYI’NIN YAPILMASINI DOĞRU OLARAK DÜŞÜNMÜYORUZ”

10 Ağustos Tekir Yaylası’nda düzenlenecek Erciyes Kurultayı’na ilişkin sorulan soruyu cevaplandıran Eke, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konu doğrultusunda teşkilatlara Erciyes Kurultayı'na ilişkin bir talimatı söz konusudur. Biz de buna uyuyoruz ancak bölgesel anlamda yapılmasının bir beysi olmadığını bizlere genel başkanımız söylemiştir” şeklinde konuştu.

Eke, “Biz kurultayın yapılmasını doğru olarak düşünmüyoruz. Yapmaya teşebbüs eden kişilerin de bizlerle herhangi bir istişaresinin olmadığını basın mensupları aracılığıyla deklare ediyorum. Bizim dışımızdaki bir olaydır. Kutlamak isteyen gidip kutlar, biz katılmıyoruz, böyle bir şeyi de tasvip etmiyoruz” dedi.



MHP, TALAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere yönelik açıklamalarda da bulunan Eke, “Biz sadece Talas ilçesinde değil diğer ilçelerimizde de istişarelerimize devam etmekteyiz. Pınarbaşı, Bünyan ve Develi'de adaylarımız kesinleşmiştir. Talas’ta gündemde oluyor. Talas Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olduğu bir ilçemizdir” ifadelerinde bulundu.

Bir önceki yerel seçimlerde Talas Belediyesi’ni az oy farkı ile kaybettiklerini belirten Eke, “Bundan önceki seçimde çok cüzi bir oy ile 900 oy ile kaybetmenin camiamız üzerinde bıraktığı birtakım etkiler var. Bundan sebep olsa gerek gündemde oluyor. Rakip siyasi partiler de bizi merak ediyor, bizim açıklamamızın da önce yapılmasını bekliyorlar. Biz de kendimize göre bir yol haritası çizmiş durumdayız. Hata yapmama adına en ehil olan bir arkadaşımızı bütün ilçelerde olduğu gibi önümüzdeki günlerde Talas adayını kamuoyu ile paylaşacağız. Şu an kesin bir sonuç yok” diye konuştu.



“CHP VE MHP ARASINDA BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında yerel seçimlerde ittifak edileceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Eke, “Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak edeceğine yönelik bir durum yoktur. Bunlar da genel merkez bazında alınacak kararlardır ama şu ana kadar bize iletilen bir konu yoktur. Benim bilgim tavanda böyle bir konunun mümkün olmadığı ancak tabanda insanlar kendi görüşlerini birtakım yönlerde değerlendirebilirler. Böyle bir şey olabilir ama biz bunu tasvip etmiyoruz, şu anda böyle bir şeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.