MHP ve AK Parti Kayseri Milletvekilinin Söz Düellosu

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ilk kampus hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi’ni eleştirdiğini ve bu hastanenin şehir merkezine 1 saatlik ulaşım mesafesinde olduğu için inşaatının durdurulması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Halaçoğlu’nun bu konuşmasını hayretler içerisinde dinlediğini söyleyen Tamer, “Sayın Halaçoğlu’nu dinlerken adeta şok oldum. Kayseri milletvekili sıfatını taşıyan bir profesör Kayseri’yi Türkiye’nin sayılı sağlık merkezlerinden biri haline getirecek projenin durdurulmasını istiyor. Buna gerekçe olarak da şehre uzaklığını gösteriyor. Allah aşkına yeni terminal binasının yanında olan bu hastane şehir merkezine nasıl 1 saatlik ulaşım mesafesinde. Kayseri’ye gelmediğini ve seçildiği bölgeyi bilmediğini, Kayseri’ye ne kadar kayıtsız kaldığını bir kere daha göstermiştir. Sayın Halaçoğlu, Kayseri’ye faydanız yok ama hiç olmazsa zararınız da olmasın” diye konuştu.

Tamer, Halaçoğlu’nun ufak bir araştırma yapması halinde sözlerinden döneceğini de belirterek, şunları söyledi:

''Milletvekilleri olarak sizler Kayseri'ye gelseniz, halkın arasına girseniz, hastanenin bir saat uzaklıkta olmadığını görürsünüz. Ben, hastanenin yerinin tespiti dahil olmak üzere, 2003 yılından beri yapılan çalışmaların içerisinde oldum. Tüm hasta odalarıyla birlikte, nitelikli yatak kapasitesi dahil olmak üzere 1584 yataklı son model teknolojiyle donatılacak hastanenin yapımının durdurulmasını istemek Kayseri’ye en büyük kötülüktür. Değerli milletvekili kardeşim, Kayseri halkına hizmet verecek bu hastanenin nasıl olur da kapatılmasını istersin? Lafla peynir gemisi yürümez. Gelip göreceksin. Çalışacaksın. Sonra yeni projeler ortaya koyacaksın. Projelerinde de bu hastaneden çok daha iyi olacağını kanıtlayacaksın. Ona göre de bu hastanenin kapatılmasını isteyeceksin. Bu milletvekili arkadaşımıza sesleniyorum. Kayseri'ye daha sık gelsin. Kayseri'ye birlikte hizmet edelim. Kayseri halkının layık olduğu hizmetleri de en azından görmüş olur diye düşünüyorum.”