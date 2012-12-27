MHP'de İstişareler Sürüyor

Parti binasında Belediye Meclis üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Başkan Eke, 2012 yılı belediye meclisi çalışmalarını değerlendirdi.

Koordineli çalışmanın önemine değinen Başkan Eke, 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhalefet görevini layık olduğu şekilde yerine getireceğini belirtti.