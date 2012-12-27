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MHP'de İstişareler Sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Belediye Meclis Üyeleri ile yaptığı istişare toplantısında 2012 yılı belediye meclislerinin çalışmalarını değerlendirdi.

MHP'de İstişareler Sürüyor
Parti binasında Belediye Meclis üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Başkan Eke, 2012 yılı belediye meclisi çalışmalarını değerlendirdi.
Koordineli çalışmanın önemine değinen Başkan Eke, 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhalefet görevini layık olduğu şekilde yerine getireceğini belirtti.
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