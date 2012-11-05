MHP'de MYK'ya Eraslan, Disiplin Kuruluna Metin Seçildi

Kongrede ayrıca MYK Üyelikleri seçimleri de yapıldı. Yapılan MYK seçimlerine göre Kayseri İl Teşkilatı’ndan Mevcut MYK Üyesi Mustafa Eraslan yeniden MYK üyeliğine seçilirken Disiplin Kurulu yedek üyeliğine de Selahattin Metin seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Stadyumunda gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılımı ile şölen havasında yapılan kongrede Kayseri İl Teşkilatı yoğun katılımı ve sloganları ile büyük övgü aldı.

2 bini geçkin kişi ile Kayseri’den Ankara’ya giden İl Teşkilatı kongrenin yapıldığı salona “Devletin Başına Devlet Gelecek” sloganları ile girdi. Kongre süresi boyunca Genel Başkan Bahçeli’ye sloganlar atan Kayseri İl Teşkilatı, katılan diğer il teşkilatlarının arasında parmakla gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’nin MYK Üyesi Mustafa Eraslan ve üst kurul delegeleri ile birlikte izlediği kongrede Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri de yapıldı

Yapılan seçimlere göre Kayseri İl Teşkilatından Mevcut MYK Üyesi Mustafa Eraslan yeniden seçilirken, disiplin kurulu yedek üyeliğine de Selahattin Metin seçildi.

Kongre sonrası kısa bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke, 10. Olağan Büyük Kurultaya katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Yapılan kongre sonucunda MYK’ da Kayseri’den iki isimin yer almasından dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Eke, MYK Üyeliğine seçilen Mustafa Eraslan ve disiplin kurulu yedek üyesi Selahattin Metin’e yeni görevlerinde başarılar diledi.