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MHP’de Yücebaş güven tazeledi

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi.

MHP’de Yücebaş güven tazeledi
MHP devletinin yanında
MHP Melikgazi ilçe başkanlığının 12. olağan kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP 25. dönem Milletvekilleri Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bildiklerimizi unutmadık ama gün birlik ve beraberlik günüdür" diyerek MHP'nin sonuna kadar devletinin yanında olduğunu söyledi.
MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresine tek aday olarak giren Ertuğrul Yücebaş, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
İHA
 
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