MHP'den AK Parti'ye Eleştiri

Katılımın yoğun olduğu toplantıda Mahalle halkı ile uzun süre sohbet eden Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, vatandaşlara Tablet PC ile Başbakan Erdoğan’ın bazı açıklamalarını izlettirdi. Başbakan’ın sürekli halka yalan söylediğini belirten Yücebaş, “Başbakan Erdoğan Diyarbakır’da ki mitingde Türk Bayrağı olmamsına ne kadar serzenişte bulunursa bulunsun. O kadar hainin, o kadar onursuzun içerisinde Türk Bayrağının olmaması daha iyidir ” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı düzenlediği mahalle istişare toplantısını bu haftada Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaptı.

Düzenlenen toplantıya Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gökalp, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, toplantıda konuşmaya başlamadan önce Tablet PC ile vatandaşlara Başbakan Erdoğan’ın videolarını seyrettirdi.

Başbakan’ın açıklamalarının sürekli değiştiğini gösteren videolar üzerine konuşma yapan İlçe Başkanı Yücebaş, “Terör örgütü ile yanak yanağa olanlar el sıkışanlarla bizim işimiz olmaz, ben şehit annelerine ne derim, diyen bir başbakan bugün analar ağlamasın sözü ile koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni terörün karşısında küçük düşürmüştür. Mücadele yolunu bırakarak tamamen müzakere yoluna girmiş ve aynı rotada ilerleyen bir güzergâhta ilerlemektedir” dedi.

AKP iktidarının sürekli topluma yalan söylediğini ve bir şeylerin milletten saklandığını belirten Yücebaş, “Öcalan’ın nevruz kutlamalarındaki mektubunda bir an önce silahlı güçler çekilsin diyor, peki aklınıza gelmiyor mu ne karşılığında. Türk toplumundan ne gizleniyor. Vaat edilen, konuşulan, söylenilen nedir ki, bir an önce aceleyle Kandilden gelen direktif ve okunan mektup doğrultusunda hemen yapılacak. Bunun karşılığında neyi vaat ettiniz ve neyi verdiniz. Delikanlı olun Türk Toplumunda bir şey saklamayın. Toplumun karşısına çıkın gerçekleri anlatın.”diye konuştu.

“21 Mart nevruzun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktasıdır. Başbakan Erdoğan O mitingde Türk Bayrağı olmamasına ne kadar serzenişte bulunursa bulunsun. O kadar hainin, o kadar onursuz ve şerefsizin içerisinde Türk Bayrağının olmaması daha iyidir” diyen Yücebaş söyle devam etti: “ Bu durumu oluşturacaksınız, bu zafiyetleri vereceksiniz, sonrada manevi değerleri güçlü Türk Toplumu bundan etkilenmesin diye Türk Bayrağı da olsa olurdu diyecekseniz. Yazıklar olsun size bundan sonraki süreçte yaşanılan bu olaylardan gerek kamu gerek kim ne kadar beslenirse beslensin, kim ne kadar yardım alırsa alsın ahrette toprak altında yatan şehitlerimiz bunların yakasını bırakmayacaktır.”