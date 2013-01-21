MHP'den Arınç'a Tepki

AKP İktidarını sert bir şekilde eleştiren Başkan Eke, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Terörist Başı Öcalan’ı sempatik hale getirmesini eleştirerek Arınç’ın açıklamaları “Türk Milletine karşı ayıptır, günahtır ve haksızlıktır” dedi.

Talas Ülkü Ocağında düzenlenen söyleşiye Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan, Talas Ülkü Ocağı Başkanı İsmail Şahin İle il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda ocak üyesi katıldı.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen söyleşiye Konuşmacı olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, ocak üyeleri olan öğrenciler ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğu söyledi. Gençlik yılları ve Ülkü ocaklarına ilk geldiği günleri öğrenciler ile paylaşan Başkan Eke, ocakların önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Eke, ayrıca gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu. AKP iktidarının 10 yılı geçkin sürede ülkeyi vahim bir duruma soktuğunun altını çizen Eke, ilk olarak İktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Ülke nüfusunun 3’de 2’sinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi.

İktidarın İç politikada teröre verilen vaziyetlerden dolayı sınıfta kaldığını da belirten Başkan Eke, verilen tavizler ve açılım safsataları ile terör örgütünün şımartıldığı belirtti. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da kaldırılan terörist cenazesinde devletin orada olmadığını ve sokakların PKK yandaşlarına bırakıldığını belirten Eke, şöyle devam etti: “terör örgütüne verilen tavizler gittikçe artıyor ve bu artış sonrasında sanki terörist başı bir devletin başkanı gibi sanki onunla bir barış antlaşması imzalanacak gibi görüşülüyor hale geldi. Bu sebepten dolayı da eli kanlı terör örgütü gün geçtikçe şımartılmaya devam ediyor. Biz bu ülkeyi Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, bu vatana bu bayrağa inananı ve Cenabı-ı Allah’a inanan herkes ile kurtardık ve bu hale getirdik. Ama şimdi ne oldu Büyük Ortadoğu Projesi kurucuları kardeşi kardeşe düşman haline getirdi.”

Dış politikanın da tam bir fiyasko olduğunu altını çizen Başkan Eke, İktidarın Müslümanlık ve muhafazakârlık adına oy topladığını ama Irak ve Suriye başta olmak üzere akıtılan Müslüman kanlarına sessiz kalındığını belirtti.

Başkan Eke, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı da eleştirdi. Arınç’ın geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak terörist başını masum gibi gösterdiğini dile getiren Eke, Arınç’ın açıklamaları Türk Milletine karşı ayıptır, günahtır ve haksızlıktır dedi.

Başkan Eke konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına da tek tek yanıt verdi. Samimi ortamda geçen söyleşi sonrasında Ocak üyeleri İl Başkanı Mete Eke’ye kara kalem ile çizilmiş bir portresini hediye ettiler.

Başkan Eke, Ülkü Ocaklarında program sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Talas İçe Teşkilatını da ziyaret ederek İlçe Başkanı Mehmet Erhan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet etti.