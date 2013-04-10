MHP'den Gazilere Müjde

MHP Meclis Grubu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısında, Gazilere konut satın alınması veya konut arsasının verilmesi için Meclis Başkanlığına önerge sundu.

MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu adına konu ile ilgili açıklama yapan Şaban Solmaz, ''Gazilerimiz kendi hayatlarını bu vatanı için gözünü kırpmadan feda eden insanlardır. Gerek Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneğinde, gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi için Meclis Başkanlığına soru önergesi verdik” dedi.