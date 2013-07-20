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MHP'den Hayırlı Olsun Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu-Sen Genel Merkezi tarafından Kayseri Kamu-Sen İl Temsilcisi olarak atanan Fikret Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP'den Hayırlı Olsun Ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, ziyarette yaptığı konuşmada, Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine gelen Fikret Özcan ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
Kamu-Sen İl Temsilcisi Fikret Özcan ise yaptığı konuşmada ziyaretlerinden dolayı MHP İl Başkanı Mete Eke ve Yönetimi Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, siyasi partilerin demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin de vatanın bölünmez bütünlüğünü devam ettirme gayreti içerisinde 45 yıldır mücadele eden bir siyasi parti olduğuna dikkat çekti.
MHP İl Başkanı Mete Eke, ziyarette hazır bulunan geçmiş Kamu-Sen İl Temsilcilerine de teşekkür etti.
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