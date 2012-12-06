MHP'li Başkan AK Parti'ye Üye Yapılmış

Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mete Eke, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye genelindeki ilçe teşkilatlarının başka siyasi partilerdeki fiili görevlileri sahte imzalarla üye yaptıkları hepimiz tarafından bilinmektedir” diye konuştu.

Eke, “On yıldan beri ülkemizi idare eden AKP zihniyeti kavgacı, uzlaşmaz, ayrıştırıcı, milli değerlerimizi hırpalayıcı politikalarıyla ülkemiz, nereye getirdiği milletimiz tarafından açık bir şekilde gözlenmektedir. Başta terör meselesi olmak üzere ekonomi, işsizlik, hayat pahalılığı ve özellikle de dış politikada komşularımızla olan, neredeyse savaş noktasına gelinmesinin bir yanlış projenin ve düşüncenin ürünü olduğu da hepinizce malumdur” ifadelerine yer verdi.

Patriot füzelerine yönelik de açıklamalarda bulunan Eke, “Sıkıntıya sokulan güvenliğimiz ve hükümetin çaresizliği sonucu Malatya Kürecik’de kurulan füze savunma sistemi yetmiyormuş gibi şimdi de belirlenecek bir ilimize patriot füzelerini konuşlandırılması, geleceğimizin akıbeti daha da tehlikeli sonuçlara doğru yol almaktadır” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin partililerini üye yaptıklarını dile getiren Eke, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üye sayısını arttırmak maksadıyla bütün illerde olduğu gibi ilimizde de adeta işportacı görünümünde şehrimizin Pazar yerleri ve muhtelif noktalarına stant açarak, insanlarımızı psikolojik baskı altında üye yapmaya soyunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Tomarza ilçesi MHP İlçe Başkanı Mustafa Köse’nin de AK Parti’ye üye yapıldığını ifade eden Eke, “Tomarza ilçe başkanımız bu durum karşısında Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Yaşanılan bu olay, siyasi partiler açısından son derece çirkin, yakışıksız ve kabul edilmez bir durumdur” açıklamasında bulundu.

Muhalefet görevlerini en iyi bir şekilde yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Eke, “Gerek genelde, gerekse yerel yönetimlerde başta yolsuzluk olmak üzere suiistimal ve milletimizin menfaatlerinin çar çur edilmesine göz yummayacağımızı, bunların birer birer araştırılarak kamuoyunun önüne çıkarılmasını asli bir görev biliyoruz” diye konuştu.