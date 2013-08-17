MHP'li Halaçoğlu'ndan PKK Açıklaması

Kayseri’ye gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Halaçoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç kimse ne anaların ağlamasını ne kanın akmasını ne de çatışmaların sürmesini ister ama PKK ile yapılan anlaşmalarda 30 bin kişinin katili muhatap alınıyor ve süreci yöneten kişi olarak medyada görünüyor. Haliyle şehitlerimizin yakınları bundan son derece rahatsızlık duyuyor. Tabii Kayseri’de meydana gelen bu hadise, artık buna muhtemelen dayanamayan, oğlunun mezarı başına gelen ve bir şekilde intihara teşebbüs eden şehit babası zannediyorum bunun bir örneği. Bütün şehit yakınlarımız bu süreçten rahatsızlık duyuyor. Öncelikle kendini vuran vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Allah inşallah bir an önce sağlığına kavuştursun ama bu sürecin ikinci aşaması bize gerçekten büyük sıkıntı yaşatacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Süreç başlarken silahlı da olsa terör örgütü mensuplarının ülkeyi terk edeceğinin söylendiğini belirten Halaçoğlu, "Ama bugün hükümetin en yetkili ağızları bile teröristlerin ancak yüzde 15-20’sinin ülkeyi terk ettiğini söylüyor. Onlar da hastalar ve kadınlar. Terör örgütü bu süreç içerisinde 2 bin 500 yeni üye kazandı ve bunları emniyet güçlerinin hiçbir müdahalesi olmadan eğitme fırsatı buldu. Bunlar çeşitli şenliklere, toplantılara katılıyorlar, yolları kontrol ediyorlar. Dolayısıyla tamamen hükumetin inisiyatifinden çıkmış bir süreç devam ediyor. Öyle ki hükumet girdiği bu yanlış yolda hala ısrarla devam etmek istiyor çünkü halka verdiği sözün havada kaldığını görmek büyük bir oy kaybına sebebiyet verecektir’’ şeklinde konuştu.

MHP Milletvekili Halaçoğlu, hükümetle terör örgütünün yaptığı görüşmelerde Suriye’de özerk bir bölge kurulmasının da ele alındığını ileri sürerek, "İşte PYD Lideri Türkiye’ye 4. kez geliyor. Daha önce Kahire’de görüşülmüş. Bundan hiçbirimizin haberi yoktu. Şimdi şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi süreç çok farklı bir şekilde devam ediyor. Mahalli idareler seçimlerinden sonra Türkiye’de nelerin olacağı ayrıca meçhul. Büyükşehir Yasası'yla birlikte Diyarbakır tamamıyla BDP’li birisine, yani PKK’lı birisine teslim ediliyor. Bütün il sınırlarıyla birlikte mahalli, idari özerklik veriliyor. İl genel meclisi kaldırılıp belediye meclisine veriliyor. Özel idare kaldırılıyor. Belediye meclisi istediği yere istediği ismi verebiliyor. Zaten Diyarbakır’da Türkçe’nin dışında, Anayasa’ya da aykırı bir biçimde birçok tabelayı görürsünüz’’ diye konuştu.



"ÖCALAN'IN SERBEST KALMASI İLE İLGİLİ YARGI PAKETİNE AYRICALIKLAR KONULDU"

Geçen ay PKK lideri Abdullah Öcalan’ın prostat kanseri raporu alacağını ve bu sayede serbest kalacağını söylediğini ifade eden Halaçoğlu, "Biliyorsunuz Öcalan, bağımsız doktorlar heyeti istedi. Hiçbir hastalığı yoktur, demek zorunda kalındı ancak 4. Yargı Paketi içine birtakım ayrıcalıklar konularak bu iş götürülmek isteniyor. Bundan sonra da Abdullah Öcalan 8 KCK’lının ismini vererek İmralı’ya getirilmelerini istedi’’ ifadelerini kullandı.

Suriye’deki olayların Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğin de kaydeden Halaçoğlu, ’’PYD güçleri El Kaide’nin bir kolu olan El Nusra ile çatışıyor. Esed, Suriye’de tekrar kontrolü sağladı ve Rakka’yı artık vuruyor. Rakka Türkiye sınırına çok yakın olan bir bölge. Esad’ın Suriye’de hakim olması demek, PKK’nın bir kolu olan PYD’nin bitmesi demektir. PKK şimdi kendini KCK olarak adlandırdı ve başına da Öcalan geçti. Kandil’den alınan Murat Karayılan silahlı grubun başına geçti, yani Genelkurmay Başkanı oldu bir anlamda. Dolayısıyla süreç Türkiye aleyhine devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Mısır’daki olayların da Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini belirten Halaçoğlu, "Mursi’yi destekleyen Amerika, şimdi de onu aldırdı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ittifak ve Mısır’daki Müslüman Kardeşler Mursi’yi destekliyordu. Suriye’de Esed’e karşı çarpışan Muhalif Kuvvetler arasında Müslüman Kardeşler de vardı. Mısır’daki son olaylar üzerine, Suriye’deki Müslüman Kardeşler güçleri tekrar Mısır’a döndü’’ diye konuştu.