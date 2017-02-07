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MHP’Lİ kadınlardan Vali Kamçı’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

MHP’Lİ kadınlardan Vali Kamçı’ya ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın, Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhan Sağlam, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Genç Çeliker ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Süleyman Kamçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
MHP Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın, kadın kolları olarak ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken Kalın; “Kayseri’de MHP Kadın Kolları olarak çok aktif bir şekilde çalışmalar yürütmekteyiz.  Vatandaşlarımızın refahı için birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bütünlüğümüzü bozmadan MHP teşkilatı olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.
Vali Süleyman Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken MHP Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın, ilçe kadın kolları başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Kurum Haberi
 
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