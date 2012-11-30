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MHP'li Meclis Üyesi Toprağa Verildi

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kayseri Talas eski İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Saim Sarıkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Sarıkaya, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

MHP'li Meclis Üyesi Toprağa Verildi
Geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata veda eden Saim Sarıkaya için Hunat Camiinde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke, MHP il ve ilçe teşkilat yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, yakınları ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Saim Sarıkaya'nın cenazesi Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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