MHP'li Meclis Üyesi Toprağa Verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata veda eden Saim Sarıkaya için Hunat Camiinde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke, MHP il ve ilçe teşkilat yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, yakınları ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.



Saim Sarıkaya'nın cenazesi Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

