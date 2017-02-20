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MHP’li muhalifler ‘Hayır’da birleşti

Aralarında MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ ile eski MHP Milletvekilleri Akşener, Oğan ve Aydın'ın yer aldığı MHP'li muhalifler, "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor!" buluşmasında bir araya geldi.

MHP’li muhalifler ‘Hayır’da birleşti
Aralarında MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile eski MHP Milletvekilleri Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın yanı sıra çok sayıda eski bakan ve milletvekilinin yer aldığı MHP'li muhalifler, "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" buluşmasında bir araya geldi.
Halaçoğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor Platformu" adına yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin 14 yılda uyguladığı politikaları eleştirdi.
AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana parlamentoda istediği her türlü yasayı çıkardıklarına işaret eden Halaçoğlu, "Öyleyse devletin yönetilmesinde parlamenter sistemin aksaklığı nedir? Başkanlık ne için istenmektedir? Görüldüğü gibi aslında yönetimdeki zafiyetin parlamenter sistem olmadığı, aksine devleti yönetenlerin liyakat sahibi olup, olmamalarının etkili olduğu anlaşılmaktadır." diye konuştu.
Halaçoğlu, referandumun "Halkın hakemliğine başvurulması" olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Adına partili cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube teklifte Türk milletinin hayrına bir şey aradık, bulamadık. Niyeti hayır olmayanın akıbeti nice olur? İşte bu nedenle biz ülkücüler olarak hayra niyetlendik, 'hayır' diyeceğiz. Türkler bin yıldır bu topraklarda hayra niyet eder, hayır dağıtır. Veliler, bilginler ozanlar bu millete hep hayır öğretir, hep hayır söyler. Biz hayra niyetliyiz. Bu aziz toprakları şerden muhafaza etmek için 'hayır' diyeceğiz. Bizim kavgamız memleketin şerrine olanları hayra tebdil etmek için Hakk'ın güzel eyleyeceklerine vesile olmaktır. Ülkenin ve ülkünün akıbetinin hayır olması için 'hayır'dan başka yol yoktur. Hedefimiz bir kişi veya bir parti değildir. Hedefimiz kim olursa olsun tek adam yönetimine karşı duruştur. Bu duygu ve düşüncelerle niyet hayır, akıbet hayır diyoruz."










AA
 
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