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MHP’li Özdemir Nakliye Konusunu Meclis’e Taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Kayseri'de üretilen ürünlerin uluslararası pazara açılması noktasında konteyner gemi taşımacılığı için Mersin limanı kullanılmakta olduğunu ve Kayseri'den çıkan ticaret ürünlerinin demiryoluyla Mersin limanına taşındıktan sonra buradan gemilere yüklendiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

MHP’li Özdemir Nakliye Konusunu Meclis’e Taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bakan Mehmet Cahit Turhan'a şu soruları yöneltti ve cevap istedi: "Kayseri-Mersin arasında var olan demiryolu hattının oldukça eski olduğu göz önünde bulundurulursa, bu hattın yeniden yapımı, hat üzerindeki taşıma sistemlerinin yenilenmesi ve böylelikle taşıma süresinin daha da kısalmasıyla alakalı bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Kayseri'den çıkan ticaret ürünlerinin Mersin limanına taşınması için uygulanan ücret tarifesi neye göre belirlenmektedir? Konteyner ve ton başına ne kadar ücret alınmaktadır?"

Özdemir, anılan hat üzerindeki taşımacılık için tespit edilen fiyatın son 10 yıldaki birim ücretinin yıllara göre nasıl gerçekleştiğini sorgulayarak, şu soruyu da sorarak, şöyle devam etti: "Son günlerde Kayseri basınında çıkan kimi haber ve yorumlara göre Kayseri-Mersin arasındaki demiryolu yük taşımacılığının, Çin-Kayseri arasındaki nakliyeden daha pahalı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?" 

Kurumsal

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