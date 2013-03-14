MHP'liler Çiçek Dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Dağ, il kadın kolları üyeleri ve ilçe Yönetim Kurulu ile şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan sağlık merkezlerinde çiçek dağıttı.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak çiçek dağıtan Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, sağlık çalışanlarının büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu söyledi. Yücebaş, tüm sağlık çalışanlarına özlük hakları noktasında gereken değerin verilmesini istedi.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak çiçek dağıtan Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, sağlık çalışanlarının büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu söyledi. Yücebaş, tüm sağlık çalışanlarına özlük hakları noktasında gereken değerin verilmesini istedi.