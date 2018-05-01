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MHP’NİN EN GENÇ ADAY ADAYI

Kayseri Öğrenci Meclisi Başkanı Veli Oğuzhan Öztürk, 24 Haziran seçimlerinde MHP’den aday adayı olacak. 18 yaşındaki Öztürk, başvuru yapan en genç isim konumunda...

MHP’NİN EN GENÇ ADAY ADAYI
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Öğrenci Meclis Başkanı 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk’ü Milliyetçi Hareket Partisinden aday adayı gösterme kararı aldıklarını açıkladı.
İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Genel Merkeze giderek Milletvekilliği başvuru yapması beklenen Öztürk, MHP Kayseri il Başkanlığına milletvekilliği için başvuran en genç isim olma özelliğini taşıyor.
Açıkgöz adaylığını açıkladı
Diğer yandan Kayseri Meydan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci-Yazar Rıfat Açıkgöz de 24 Haziranda yapılacak milletvekilliği seçimlerinde MHP’den aday adayı olduğunu açıkladı
Kayseri Meydan Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve MHP 27.Dönem Milletvekili aday adayı Rifat Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
MHP 27.Dönem Milletvekili aday adayı Rifat Açıkgöz, milletvekilliği aday adaylığını açıklamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabulüne de resmi başvurusunu gerçekleştirdi.  Resmi başvuruların  sona ermesinin ardından Açıkgöz, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Açıkgöz, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli'nin elini öperek hayır
duasını aldık. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize ve liderimize zeval vermesin.”dedi.
Kayseri Gündem
 
 
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